«Эксперт криптобиржи» убедил инженера из Калининграда перевести аферистам почти 9 млн

За прошедшую неделю 11 жителей области потеряли более 18 миллионов рублей, став жертвами дистанционного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, инженер из Калининграда потеряла 8 822 085 рублей, включая 7 млн рублей кредитных средств, доверившись «эксперту криптобиржи». Пенсионерка из Советска лишилась 2 734 000 рублей при попытке оформить покупку автомобиля в сети Интернет. Жительница Калининграда «подарила» мошенникам 110 000 рублей, решив подзаработать на торговой площадке.

Студент из областного центра потерял 2 900 000 рублей, полученных от продажи автомобиля, доверившись лже-сотрудникам Росфинмониторинга. Специалист научно-технического центра лишилась 2 419 316 рублей под предлогом поставки автомобиля. Слесарь-ремонтник из Балтийска, оформив кредит, перевел аферистам 2 475 282 рублей, пытаясь заработать на бирже. А пенсионерка из Балтийска осталась без 985 000 рублей личных сбережений при «замене казначейских счетов».

Прокуратура Калининградской области призывает граждан быть бдительными.