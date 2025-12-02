Жительница Балтийска отсудила компенсацию у хозяйки укусившей ее собаки

В Балтийске суд взыскал с местной жительницы компенсацию морального вреда в пользу горожанки, которую искусала собака ответчицы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как уточнила в своем иске потерпевшая, 7 марта она гуляла со своей собакой. Неожиданно в их сторону побежала собака ответчицы и хотела наброситься на её питомца, но К. спрятала его за собой. Тогда агрессивное животное укусило женщину за правую ногу. Поскольку нога сильно болела, К. обратилась в приёмное отделение больницы, где ей была оказана медицинская помощь. До конца марта она находилась на лечении у врача-хирурга, ходила на осмотры и перевязки.

Балтийский городской суд взыскал с хозяйки напавшей на женщину собаки компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей, а также расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования, оплату госпошлины и услуг представителя в сумме 24 4800 рублей, всего 54 480 рублей. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, при подаче иска пострадавшая настаивала на компенсации, в общей сумме превышающей 130 тысяч рублей.