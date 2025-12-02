Жительница Балтийска отсудила компенсацию у хозяйки укусившей ее собаки

Все новости по теме: Безопасность
Жительница Балтийска отсудила компенсацию у хозяйки укусившей ее собаки

В Балтийске суд взыскал с местной жительницы компенсацию морального вреда в пользу горожанки, которую искусала собака ответчицы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как уточнила в своем иске потерпевшая, 7 марта она гуляла со своей собакой. Неожиданно в их сторону побежала собака ответчицы и хотела наброситься на её питомца, но К. спрятала его за собой. Тогда агрессивное животное укусило женщину за правую ногу. Поскольку нога сильно болела, К. обратилась в приёмное отделение больницы, где ей была оказана медицинская помощь. До конца марта она находилась на лечении у врача-хирурга, ходила на осмотры и перевязки.

Балтийский городской суд взыскал с хозяйки напавшей на женщину собаки компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей, а также расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования, оплату госпошлины и услуг представителя в сумме 24 4800 рублей, всего 54 480 рублей. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, при подаче иска пострадавшая настаивала на компенсации, в общей сумме превышающей 130 тысяч рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter