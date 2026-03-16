В Калининграде мастера УК ждет суд из-за гибели жильца от угарного газа

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении производственного мастера ООО «ЖЭУ № 12», которую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в период с апреля 2021 года по март 2023 года обвиняемая не установила нарушения, допущенные в результате переустройства системы газопотребления в доме на Каштановой аллее, а также не проверила качество выполненных работ по обследованию и прочистке вентиляционных каналов и дымоходов. В результате нарушения тяги в дымовом канале житель одной из квартир скончался 8 марта 2023 года от отравления окисью углерода.

Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Получить оперативный комментарий ООО «ЖЭУ № 12» не удалось.