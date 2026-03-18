68-летний калининградец поверил «силовикам» и лишился более 11 млн рублей

Калининградец, запуганный обвинениями в спонсировании недружественного государства, перевел аферистам более 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 68-летний горожанин, работающий специалистом по охране труда. Он рассказал, что ему в течение двух недель поступали звонки в мессенджере. Собеседники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, силовых структур и различных ведомств и сообщали, что калининградец подозревается в спонсировании иностранного государства. Аферисты настояли на необходимости перевода всех накоплений потерпевшего на «безопасный счет» на время «следственных действий». В результате мужчина лишился более 11 млн личных накоплений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». УМВД России по Калининградской области призывает граждан быть бдительными. «Помните: не существует никаких „безопасных счетов“. Не осуществляйте финансовые операции по указанию посторонних, кем бы они ни представлялись», — призывают в полиции.