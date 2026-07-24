Горвласти хотят отремонтировать площадь у Главпочтамта путем наложения сервитута

Власти Калининграда нашли способ привести в порядок площадь у Главпочтамта на углу улиц Леонова и Чайковского. О том, что ремонт будет выполнен в 2027 году, «Новому Калининграду» рассказала глава администрации города Елена Дятлова в пятницу, 24 июля. Также чиновница напомнила, что с первой попытки договориться о передаче земельного участка городу не удалось.

«Это длинная и красивая история, но она ещё не закончена, — сообщила Дятлова. — Если вы помните, летом прошлого года Александр Семёнович [Рольбинов] сделал звонок руководителю почты и спросил: „А готовы ли вы передать земельный участок администрации города Калининграда?“. Ответ был „да“. Но так устроено законодательство, что почта сама не распоряжается земельным участком, а распоряжается им Росимущество. Почта выразила согласие, а Росимущество отказало в передаче этого земельного участка администрации города. Мы получили официальный отказ и не смогли вот эту часть забрать себе. А так земельный участок полностью бы оказался в казне администрации и стал бы муниципальным».

Дятлова добавила, что горвласти смогли найти другой способ для начала ремонта.

«Мы пойдём другим путём. Путём наложения сервитутной части. Когда мы сможем туда прийти? Наверное, уже в следующем году», — пообещала она.

«Однозначно, это будет следующий год, — поддержал руководителя председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Нам необходимо будет подготовить документы по наложению сервитута, а второе — сделать проект совместно с главным архитектором, потому что площадь нужно будет увязать, концептуально связать и с Чайковского, и с Леонова. Это сложная работа».

«Мы на себя берём повышенные обязательства путём наложения сервитута полностью привести в порядок это в следующем году», — заключила Дятлова.

В апреле этого года «Новый Калининград» сообщал, что мэрия не смогла забрать участок у «Почты России» на углу улиц Чайковского и Леонова, чтобы выполнить там ремонт тротуара. В октябре прошлого года глава администрации сообщала, что «Почта России» согласна передать городу площадь перед бывшим главпочтамтом.

Проблемный участок в июле того же года Елена Дятлова обсуждала во время прогулки по городу с зампредседателя регионального правительства Александром Рольбиновым.

«Нужно прийти к „Почте России“ и попросить её выполнить работы, когда мы зайдём сюда с ремонтом», — посоветовала тогда Дятлова Рольбинову. Тот в свою очередь переговорил с региональным руководством «Почты России», рассказал им про «150 метров ужасной плитки» и рекомендовал сделать ремонт в едином архитектурно-цветовом решении.