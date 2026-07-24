В калининградском Следкоме рассказали о раскрытии 59 «глухарей» прошлых лет

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В калининградском Следкоме рассказали о раскрытии 59 «глухарей» прошлых лет

Следственное управление СК России по Калининградской области завершило расследование 59 тяжких и особо тяжких преступлений, которые оставались нераскрытыми более трех лет. Об этом во время пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил руководитель ведомства Дмитрий Канонеров.

«Ещё одна очень важная сфера — это раскрытие, расследование преступлений, которые были совершены в условиях неочевидности в прошлые годы. Так называемые у нас в народе „глухари“», — отметил Канонеров.

По его словам, за отчетный период следователи окончили производством 511 уголовных дел о 241 тяжком и особо тяжком преступлении. В их числе 58 убийств, 42 дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также 16 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

«Важно здесь указать о том, что из этих дел 59 оставались нераскрытыми в срок свыше трёх лет. То есть более трёх лет назад были совершены и по определённым причинам не были раскрыты», — сообщил руководитель регионального управления СК.

Он подчеркнул, что работа по таким уголовным делам продолжается независимо от срока давности расследования.

«Поскольку мы не оставляем работу в этом направлении, потому что основной, наверное, один из основных принципов уголовного судопроизводства — это неотвратимость наказания. Так вот, чтобы это наказание преступник понёс, мы по таким делам работаем», — заявил Канонеров.

По его оценке, расследование преступлений прошлых лет требует значительных ресурсов и высокой квалификации следователей.

«Это очень сложная, кропотливая и очень затратная работа. Здесь необходимо иметь очень серьёзный опыт и, наверное, немножко обладать качествами и психолога, и математика. Нужно просчитывать ходы, схемы и так далее», — добавил глава областного Следкома.

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