Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2030 года

В России принята Стратегия развития здравоохранения на ближайшие четыре года. Соответствующий документ утвердил своим указом президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Кабмину предстоит за шесть месяцев разработать план мероприятий по реализации новой стратегии. Как уточняет информагентство, документ разделен на 24 пункта в семи разделах, посвященных, в частности, оценке состояния нацбезопасности в сфере охраны здоровья граждан, угрозам и вызовам в этой сфере, целям и приоритетным направлениям развития здравоохранения, а также основным механизмам, этапам и ожидаемым результатам.

Если властям удастся реализовать новую стратегию, то к 2030 году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, должна увеличиться до 13,6%; а потребления алкоголя сократиться до 7,8 литра этанола на душу населения. Кроме того, ожидается увеличение до 90% доли лекарств, произведенных в России, в общем объеме жизненно необходимых и важнейших препаратов; достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%, обеспеченность врачами медучреждений в сфере бесплатной медицины — 43,46 человека на 10 тыс. населения.

