Кропоткин заявил, что «Единая Россия» «не назначает кандидатов в тиши кабинетов»

Все новости по теме: Выборы
Кропоткин заявил, что «Единая Россия» «не назначает кандидатов в тиши кабинетов»

Калининградский областной исполком «Единой России» заявил о начале приёма документов от желающих пройти процедуру отбора предварительного голосования по выборам в ЕДГ, отмечается в информации, опубликованной на сайте регионального отделения.

«Процедура предварительного голосования продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей через портал Госуслуги начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. А само электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая», — отмечается на сайте.

По итогам рейтингового голосования исполком намерен сформировать список кандидатов, которые представят партию осенью на выборах. Единороссы обещают, что принять участие в процедуре смогут все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Глава отделения Андрей Кропоткин заявил, что ЕР «не назначает кандидатов в тиши кабинетов», а «доверяет выбор жителям».

Отметим, что выборы состоятся в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября 2026 года, в Калининградской области будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания, горсовета Калининграда.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter