В Калининградской области формируют новый состав избирательной комиссии

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о формировании нового состава областной избирательной комиссии. Распоряжение вступило в силу с момента подписания 18 марта, оно опубликовано на портале правовой информации.

«Объявить о начале формирования нового состава Избирательной комиссии Калининградской области», — говорится в документе. Предложения по кандидатурам в избирком принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме и Заксобрании, других политических партий и иных общественных объединений. Также свои предложения могут высказывать Центризбирком, областной избирком действующего состава, представительные органы муниципальных образований. Срок приема предложений — до 17 апреля 2026 года включительно.

Отметим, что действующий состав избиркома был сформирован в 2021 году. Председателем областной избирательной комиссии является Инесса Винярская — она предназначалась на этот пост неоднократно с 2014 года.



Самое читаемое:

