Вечерний @Калининград: расстрелы за маски, нагайкой по черемше и власть на карантине

Кажется, кроме коронавируса вокруг больше ничего не осталось (да, нам тоже надоело, но выбирать не приходится). Отчаявшись найти маски в аптеках и не желая покупать их у спекулянтов, калининградцы начали шить средства защиты самостоятельно и принимать заказы. Глава администрации Янтарного одноразовые маски всё-таки нашёл, но на всякий случай задумался о расстрелах. В Калининградской области выявлено ещё два случая коронавирусной инфекции за последние сутки, в Польше умер пятый человек. Если вам тревожно, просто так провериться на коронавирус не получится — решение принимает исключительно врач. А нам остаётся лишь жить с этим всем и читать вечерний обзор главных новостей «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В Калининградской области за последние сутки выявлено два новых случая заболевания. Коронавирус с собой в регион из Польши привезла жительница областного центра и уже тут заразила вторую женщину. Всего сейчас в России коронавирусная инфекция обнаружена у 114 человек. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов. Если вы почувствовали себя дурно и подозреваете, что могли заразиться (но не входите в число вернувшихся в последние две недели из «красных зон»), просто так провериться на коронавирус у вас не получится. Надо вызывать участкового терапевта, рассказывать ему обо всём, а тот уже примет решение об анализах и/или госпитализации. Всего сейчас в регионе проверку прошли 850 человек, на карантине находится 450 человек. Власти Калининграда на всякий случай отменили личный приём граждан и советуют звонить по телефону. А вот школы, уверено областное правительство, пока закрывать рано, хотя 17 тысяч школьников уже переведены на дистанционное обучение. Тем временем, в соседней Польше от коронавируса скончался пятый человек (всего на сегодня известно о 205 случаях), а правительство республики отправили на карантин — у одного из министров обнаружили коронавирус. в Литве число заражений выросло до 21. Всего в мире за сутки выявлено ещё почти 14 тысяч случаев, скончалось 862 человека.





Справляются с тревогой все по-разному. Медики в один голос рекомендуют меньше общаться друг с другом и носить маски. Проблема в том, что найти медицинские маски сегодня невозможно — фармацевты нервно смеются над наивными покупателями, интересующимися средствами защиты. Зато в интернете можно купить 50 штук всего-то за пару тысяч рублей. А можно и подороже. Не желая платить спекулянтам, калининградцы начали шить весёленькие маски сами — себе и друзьям. Ценная идея для стартапа в наши непростые дни. Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский закупился масками и антисептиком для местных учреждений на собственные средства. И пожаловался на взлетевшие цены. «P.S. Время пройдёт, эпидемии/пандемии/войны тоже пройдут, а осадочек останется. Также останутся адреса, фамилии, явки (места продажи). И я останусь. И для тех, кто так наживается на людских переживаниях, при первой же возможности, введу расстрел... Официально. С внесением соответствующей поправки в Конституцию», — заключил Заливатский на своей странице в «Фейсбуке». Тем временем, по соцсетях распространились слухи о том, что в Калининграде будут распылять средство для дезинфекции. С вертолётов. Ночью. В правительстве области поспешили заверить, что это не так. Тут всё как в старой байке: «А вы их дустом не пробовали?».





Власти Калининграда нашли положительные стороны и в пандемии. Коронавирус и закрытие границ сделали то, что не удавалось администрации города долгие годы — убрали продавцов санкционных продуктов с улиц. Как радостно заявил журналистам глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, таких торговцев «сдуло ветром вчера буквально». Тем не менее, сдаваться чиновники не намерены и явно собираются «дожать» нелегальных торговцев на волне апокалипсиса и массового безумия. По словам Чернышева, полиция приступила к административному аресту и изъятию «средств торговли»: вестов, столов и т.д. Теперь к делу решили подключить ещё и казаков, которые должны «не допускать выставления товара и осуществления торговли в тех местах, которые наиболее активно используются». Надеемся, обойдётся без стегания нагайкой старушки с черемшой.





И к новостям культуры (и коронавируса — всё на К). Российский Минкульт рекомендовал музеям прекратить работать в выходные и пускать посетителей только в масках (где брать эти маски, Минкульт не сказал). Музей Мирового океана, ещё на днях державшийся, решил всё же прекратить пускать посетителей вообще. По крайней мере, в здания. Набережная остаётся открытой. Калининградский зоопарк накануне отказался от всех экскурсий и тематических праздников, а сегодня решил закрыть все павильоны. Зато всё ещё можно посмотреть на енотов! А вот погладить козлов уже не выйдет.

Не унывайте. Из любой ситуации найдётся выход. Даже если вы застряли в Польше, оттуда сейчас можно вернуться пешком.