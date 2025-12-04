В Гвардейске на ул. Тельмана облвласти разрешили построить жилой комплекс

Областные власти выдали разрешение на первый этап строительства жилого комплекса «Семейный» на ул. Тельмана в Гвардейске. Разрешение получило ООО СЗ «ТВН-Инвест» 14 ноября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:02:010014:1313, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 4 991 кв. м, а стоимость по кадастру — 4,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 14 декабря 2026 года.

ООО СЗ «ТВН-Инвест» зарегистрировано в Калининграде на ул. Колхозной. Генеральным директором выступает Владимир Буяков, а учредителем — Константин Кабанов.

По информации с сайта застройщика, «архитектурная концепция дома адаптирована под современную стилистику, но с уклоном в сторону городской жизни. Практичный современный стиль нашел отражение в фасадах — дома выглядит по-европейски демократично и качественно». Проектом предусмотрены однокомнатные и двухкомнатные квартиры разнообразных конфигураций. Застройщик планирует благоустроить территорию и оборудовать детскую площадку.