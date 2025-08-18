В Зеленоградском районе выявили потивирус шарки слив

В Зеленоградском районе выявили потивирус шарки слив
Фото: пресс-служба регионального управления Россельхознадзора
В посёлке Переславское Зеленоградского МО установили карантинную фитосанитарную зону по потивирусу шарки (оспы) слив. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния была выявлена популяция карантинного объекта потивируса шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), что подтвердилось данными лабораторных исследований, проведенными в Калининградском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В связи с этим управление Россельхознадзора ввело карантинный фитосанитарный режим и установило карантинную фитосанитарную зону на земельных участках общей площадью 1478 гектаров (включая буферную зону). «Данный режим предусматривает комплекс мер по профилактике и борьбе с вредоносным организмом, а также действий, направленных на предотвращение его дальнейшего распространения. На период действия карантина разработана специальная программа, направленная на сдерживание и уничтожение популяции вируса. Землевладелец обязан принять все необходимые меры для ликвидации очага потивируса шарки сливы», — говорится в сообщении.

Основанием для снятия карантинного режима и упразднения карантинной фитосанитарной зоны является трехлетнее отсутствие возбудителя вируса, подтвержденное результатами лабораторных экспертиз.

