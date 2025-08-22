Трусенёва: «Ребёнка пустят учиться и с MAXом, и без MAXа»

Отсутствие у школьника смартфона с установленным мессенджером MAX не должно влиять на процесс обучения. Об этом заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о том, является ли обязательной установка мессенджера MAX для педагогов и школьников, задала одна из жительниц региона. «Буквально вчера до моего ребёнка дошли слухи, что если дети не установят MAX на свои смартфоны, то их не пустят в школу учиться», — процитировала сообщение ведущая эфира.

«Ребёнка пустят учиться и с MAXом, и без MAXа, и без всего чего угодно, поэтому 1 сентября мы ждём всех в школе. Это никак не связано с обучением», — ответила Трусенёва.

При этом министр отметила, что вся система образования переходит на новый мессенджер: «Сейчас идёт интеграция электронного журнала с данным мессенджером и уже в ближайший обозримый период, то есть в этом году она произойдёт. И мы будем иметь возможность использовать его как для входа на государственные услуги касаемо и системы образования, и не только. Это будут очень удобные опции, чтобы подать заявление в кружок, чтобы подать заявление в дошкольное учреждение, поступление в 10 класс. Ну, собственно говоря, все услуги, которые сегодня есть в сфере образования».

Чаты классных руководителей с родителями также будут создаваться в MAX, добавила Трусенёва: «„Сферум“ полностью будет интегрирован в мессенджер MAX. Как для наших родителей, так и для детей это знакомая платформа».

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало. 19 августа о создании собственного официального канала в MAX заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Предустановка приложения MAX на все устройства с 1 сентября станет обязательной.