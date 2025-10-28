Служба госрегулирования цен: ФАС планирует повысить тарифы на техосмотр в 2026-м

Федеральная антимонопольная служба планирует масштабное повышение тарифов на техосмотр с 2026 года. Об этом предупредила в своем телеграм-канале Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, сославшись на подготовленный антимонопольщиками проект изменений в методику расчета платы за техосмотр.

«Ключевым нововведением станет повышение минимального размера платы для легковых автомобилей (категория M1) с нынешних 913 рублей до 1363 рублей. Это увеличение примерно на 50% обусловлено необходимостью учесть накопленную инфляцию. Помимо этого, впервые вводится тариф для городского электротранспорта. Предельная стоимость техосмотра для трамваев и троллейбусов будет установлена на уровне 1710 рублей», — уточняется в сообщении.

Также служба госрегулирования цен и тарифов напомнила о введенной с 1 сентября 2025 года госпошлине в размере 500 рублей за внесение данных в систему МВД. «Хотя изначально платить ее обязаны операторы техосмотра, ожидается, что эти расходы будут включены в итоговую цену для потребителей», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 января 2026 года.