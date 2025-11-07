СМИ: отечественные сим-карты планируют «охлаждать» после роуминга

СМИ: отечественные сим-карты планируют «охлаждать» после роуминга
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В России для отечественных сим-карт планируется ввести 24-часовой «период охлаждения», во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС, если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время «охлаждения»: на телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести «капчу» (тест, который используется для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что для иностранных сим-карт в РФ введут «период охлаждения» — срок, во время которого зарубежные карты работать не будут. Такая мера нужна для снижения угроз атак БПЛА. В октябре «Коммерсант» писал, что даже после «периода охлаждения» иностранных сим-карт в России на них не приходят СМС-сообщения, так как операторы связи еще не до конца адаптировали свои системы. Из-за этого клиенты зарубежных банков не могут подтверждать трансакции или получить доступ к мобильному интернету.

