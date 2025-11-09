Погода в Калининградской области 9 ноября

Днём в воскресенье, 9 ноября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +8°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме — 759 мм рт. ст.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +8°С, ночью +6°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +10°С, ночью +1°С. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ожидается пасмурная погода, туман. Температура утром +3,7°С, днём +5°С, вечером +5,2°С, безветренно. Атмосферное давление 760 мм рт. ст., влажность 91-99%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье регион будет находиться в южной умеренной воздушной массе на периферии антициклона, в течение суток ожидается преобладание пасмурной погоды с дымкой/туманом. С утра до вечера преимущественно пасмурно, дымка. Утром и вечером также ожидается туман (местами сильный). Днем по области +5...+8°С, без осадков. Ветер преимущественно южный, слабый (1-4 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 760 мм рт. ст

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.