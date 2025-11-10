В Немане ищут подрядчика для проектирования благоустройства центральной площади

В Немане ищут подрядчика для проектирования благоустройства центральной площади
Изображение из презентации проекта
Все новости по теме: Муниципалитеты

Власти Немана ищут подрядчика для разработки проекта благоустройства центральной площади. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Комфорт». Заявки на участие в торгах принимают с 7 по 17 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 20 ноября. Проект необходимо разработать ​​не позднее 28 февраля 2026 года.

Благоустройство запланировано на пересечении ул. Победы и Советской, а также на участке пруда со стороны ул. Советской. Ориентировочная общая площадь участков — 0,7 га. Указанная цель проведения работ — повышение качества городской среды, основанное на принципах комфорта, безопасности, экологичности, идентичности и разнообразия. Задача подрядчика — разработка проектно-сметной документации для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территорий для предоставления возможности комфортного пребывания всех демографических групп населения и туристической привлекательности города.

В августе 2025 года Неман оказался в числе победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект предполагает создание многофункционального пространства для всех групп населения с фонтаном, сценой для мероприятий, историческим сквером, сквером для молодёжи и амфитеатром у набережной городского пруда.

Пять побед: как планируют преобразить города Калининградской области в 2026 году

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter