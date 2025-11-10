В Немане ищут подрядчика для проектирования благоустройства центральной площади

Власти Немана ищут подрядчика для разработки проекта благоустройства центральной площади. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Комфорт». Заявки на участие в торгах принимают с 7 по 17 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 20 ноября. Проект необходимо разработать ​​не позднее 28 февраля 2026 года.

Благоустройство запланировано на пересечении ул. Победы и Советской, а также на участке пруда со стороны ул. Советской. Ориентировочная общая площадь участков — 0,7 га. Указанная цель проведения работ — повышение качества городской среды, основанное на принципах комфорта, безопасности, экологичности, идентичности и разнообразия. Задача подрядчика — разработка проектно-сметной документации для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территорий для предоставления возможности комфортного пребывания всех демографических групп населения и туристической привлекательности города.

В августе 2025 года Неман оказался в числе победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект предполагает создание многофункционального пространства для всех групп населения с фонтаном, сценой для мероприятий, историческим сквером, сквером для молодёжи и амфитеатром у набережной городского пруда.

