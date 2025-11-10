В Храброво на рейс не пустили петербуржца с признаками опьянения

В Храброво на рейс не пустили петербуржца с признаками опьянения
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

В аэропорту Храброво на рейс «Калининград — Санкт-Петербург» не пустили пассажира с признаками алкогольного опьянения. Мужчина привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела полиции в Храброво от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к выходу на посадку. Установили, что 63-летний житель Санкт-Петербурга планировал попасть на рейс с признаками опьянения: шаткая походка и резкий запах алкоголя изо рта.

Представитель авиакомпании принял решение об отстранении пассажира от дальнейшего полёта. Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка проводили мужчину в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. От проведения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток, отмечает пресс-служба ведомства.

