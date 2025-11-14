Кабмин собирается выделить 500 млн руб. на расширение дорог в Калининграде

Правительство выделит 500 млн руб. на расширение автодорожной инфраструктуры в ряде регионов, в том числе в Калининградской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Информация об этом размещена в телеграм-канале Кабмина.

«Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 1,4 млрд руб. бюджетам трех российских субъектов. 1,4 млрд руб. — это Калининградская, Кировская области и Ханты-Мансийский автономный округ, благодаря чему будет продолжено расширение необходимой автодорожной инфраструктуры», — сообщил премьер.

В Калининградской области средства направят на реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне, а также на строительство участка между двумя транспортными развязками на Зеленоградск и Балтийск. «О важности этого проекта, так называемого Приморского кольца, <...> президент говорил в ходе совещания о социально-экономическом развитии региона, подчеркнув, что завершение всех его этапов, в том числе, поможет туристам быстрее, комфортнее добираться до мест отдыха и в целом улучшит транспортное сообщение внутри самого субъекта», — сказал Мишустин.

Председатель Правительства поручил Минтрансу следить за доведением средств, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме.

