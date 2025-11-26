КППК изучает возможность интеграции «Волны Балтики» с пригородными перевозками

КППК изучает возможность интеграции «Волны Балтики» с пригородными перевозками

Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК) прорабатывает возможность интеграции программного обеспечения транспортной карты «Волна Балтики» с пригородными перевозкам. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Предполагается, что интеграция создаст дополнительные удобства для льготных категорий пассажиров и тех, кто часто совершает поездки в пригородных поездах, указали в КЖД.

В пресс-службе также отметили, что КППК была создана в 2010 году РЖД и правительством Калининградской области для пассажирских перевозок в пригородном сообщении. Сейчас на полигоне Калининградской железной дороги курсирует 12 электропоездов «Ласточка» и девять рельсовых автобусов, обеспечивающих в осенне-зимний период перевозки пассажиров по восьми маршрутам, а в летнее время — по десяти. В среднем ежедневно услугами перевозчика пользуется около 23 тыс. человек.

За 15 лет работы КППК перевезла около 70 млн жителей и гостей региона. В 2011 году перевезли 2,6 млн пассажиров, в 2024-м пассажиропоток увеличился до рекордного показателя 8,5 млн. Такие показатели КЖД связывает с качественным сервисом, оптимальностью расписания и точностью курсирования поездов. В этом году рост пассажиропотока составил более 1%. Популярности «Ласточек» и рельсовых автобусов также способствует «сбалансированная тарифная политика регионального правительства», отметили в КЖД.


