Власти ищут подрядчика для разработки генсхемы берегозащитных мероприятий

Все новости по теме: Госзакупки
Власти ищут подрядчика для разработки генсхемы берегозащитных мероприятий

Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области ищет подрядчика для разработки генеральной схемы берегозащитных мероприятий региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 250 млн рублей. Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 5 декабря, итоги подведут 9 декабря.

В рамках работ, которые требуется выполнить до 20 декабря 2027 года, необходимо собрать архивные научно-исследовательские данные, провести оценку состояния изученности района работ, разработать программу комплекса научно-исследовательских работ (НИР) и саму генеральную схему берегозащитных мероприятий.

Район проведения работ — береговая зона Балтийского моря, прилегающая к ней часть суши в пределах области, а также Калининградский и Куршский заливы. Площадь района работ в морской акватории составляет 900 км².

Анонс закупки был опубликован на сайте регионального центра торгов в мае. Тогда предусматривалось, что объём финансового обеспечения составит 233 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter