Власти ищут подрядчика для разработки генсхемы берегозащитных мероприятий

Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области ищет подрядчика для разработки генеральной схемы берегозащитных мероприятий региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 250 млн рублей. Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 5 декабря, итоги подведут 9 декабря.

В рамках работ, которые требуется выполнить до 20 декабря 2027 года, необходимо собрать архивные научно-исследовательские данные, провести оценку состояния изученности района работ, разработать программу комплекса научно-исследовательских работ (НИР) и саму генеральную схему берегозащитных мероприятий.

Район проведения работ — береговая зона Балтийского моря, прилегающая к ней часть суши в пределах области, а также Калининградский и Куршский заливы. Площадь района работ в морской акватории составляет 900 км².

Анонс закупки был опубликован на сайте регионального центра торгов в мае. Тогда предусматривалось, что объём финансового обеспечения составит 233 млн рублей.