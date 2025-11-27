На проведение светового шоу на фасаде Кафедрального собора направили 3 млн

На создание и проведение новогоднего светового шоу на фасаде Кафедрального собора выделили 3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Форма проведения закупки — запрос котировок в электронной форме. Заявки на участие принимают до 4 декабря, итоги подведут 5 декабря.

Как указано в техзадании, показ запланирован на двух фасадах — центральном и южном. Подрядчику предстоит разработать концепцию праздничной видеопроекции, создать 3D-модели собора, графический контент и подобрать оборудование для трансляции. Визуальный стиль должен соответствовать «айдентике городского оформления» и усиливать «положительное праздничное восприятие».

Для центрального фасада создадут два тематических ролика продолжительностью не менее четырёх минут с музыкальным сопровождением. На южном фасаде будет работать нон-стоп-проекция длительностью от пяти минут без звука. В обоих случаях требуется равномерная яркость, проекции не должны ослеплять пешеходов и водителей.

Показы на центральном фасаде будут идти каждые 30 минут с 17:00 до 23:00 30–31 декабря и 1–7 января. Южная сторона собора будет подсвечиваться ежедневно с 25 декабря по 7 января в те же часы. После завершения праздничной программы подрядчик обязан демонтировать всю технику до 8 января.

