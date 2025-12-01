Горвласти: 9 декабря на время перекроют часть Гвардейского пр-та и ул. Румянцева

Горвласти: 9 декабря на время перекроют часть Гвардейского пр-та и ул. Румянцева

Во вторник, 9 декабря, для проведения торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, предусмотрено временное закрытие движения транспорта на прилегающих улицах. Об этом сообщается на сайте администрации Калининграда.

С 8.00 до 11.30 будет п движение транспортных средств по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной, а также по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время перекрытия движения автобус № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому, Московскому проспектам, ул. Ген. Буткова и далее по временному маршруту — улицам Железнодорожной, Александра Суворова, Транспортной. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту. Автобусы №№ 2 «А», 72 и троллейбус № 2 — по ул. Театральной, Ленинскому, Московскому проспектам, в обратном направлении — по тому же маршруту.

Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытые участки улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.

