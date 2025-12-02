В Калининградской области отметили рост заболеваемости респираторными инфекциями

В Калининградской области зарегистрировали 5987 случаев заболевания респираторными инфекциями, включая грипп. Показатель на 10 тыс. населения составил 57,9, что на 43,7% выше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Отмечается кратный рост числа диагнозов „грипп“ при обращении за медицинской помощью. За 48 неделю такой диагноз лабораторно установлен 108 заболевшим, это выше уровня предыдущей недели ( 31 случай или 0,3 на 10 тысяч), — пояснили в ведомстве. — Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Среди негриппозных вирусов по-прежнему преобладают риновирусы».

Помимо прочего, в области зарегистрировали 159 случаев заболевания COVID‑19. В недельной динамике сохраняется тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, добавляет пресс-служба.

Учебный процесс приостановили в 36 классах 16 школ. В медицинских и социальных организациях начали вводить масочный режим для персонала: «Руководителям медицинских, социальных, образовательных учреждений поручено усилить контроль за соблюдением „утренних фильтров“, увеличить кратность уборки и проветривания помещений, дезинфекцию проводить с использованием препаратов с вирулицидной активностью».

