В центре Зеленоградска сдают в аренду на 10 лет муниципальные туалеты
Фото: газета «Волна»
Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство» Зеленоградского округа выставило на электронные аукционы право аренды на два санитарных блока в центре города — на ул. Пугачева и в пер. Московском. Общественные туалеты сдаются на десять лет, извещения опубликованы на сайте ГИС «Торги».

Оба туалета подключены к водопроводным сетям и сетям водоотведения. Начальный размер годовой аренды санитарного блока в Московском переулке составляет 237,7 тыс. руб.; на ул. Пугачева — 202,9 тыс. руб. Как отмечается в документации к торгам, стоимость арендной платы определена на основании независимой оценки. Заявки принимаются до 23 декабря, торги назначены на 26 декабря.

Отметим, что нестационарные общественные туалеты с подключением к существующим сетям устанавливались в Зеленоградске за счет местного бюджета. В частности, в 2021 году контракт на возведение двух санитарных блоков на променаде обошёлся в 3,27 млн руб.

В общей сложности в Зеленоградске в минувшем сезоне работало 18 туалетов, 14 из них находились в частных руках. Экс-глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой заявлял, что властям «удалось достигнуть договорённости с предпринимателями о снижении стоимости посещения [туалета], возврата её к 50 рублям». Также, по словам Кошевого, в Зеленоградске планируют построить еще два туалета за счет турналога.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



