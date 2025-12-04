ВЦИОМ: россияне всё реже верят в «тайные силы», управляющие миром

ВЦИОМ: россияне всё реже верят в «тайные силы», управляющие миром

Жители России стали заметно скептичнее относиться к конспирологическим теориям, чем три десятилетия назад при распаде СССР. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам мониторингового исследования.

По результатам опроса, сегодня в обществе «скорее отрицается» существование тайных организаций, которые управляют ходом мировых событий. Убежденность в том, что жизнь человека предопределена внешними силами, также ослабла. Шесть из десяти опрошенных уверены: поведение людей определяют их собственная воля и разум.

«Смещение акцентов демонстрирует и переход от пассивного восприятия происходящего как управляемого извне или мистическими силами к позиции творца своей жизни: только каждый десятый время от времени ощущает, что его поведением управляют некие тайные силы, в 1992 г. таких было чуть ли не в четыре раза больше», — сообщают аналитики ВЦИОМ.

Наиболее скептичными к теориям заговора остаются представители молодого поколения — зумеры и младшие миллениалы. По мнению исследователей, они демонстрируют «приземленный взгляд на жизнь» и чаще полагаются на рациональное объяснение происходящего, хотя интерес к мистическим практикам у них сохраняется как форма досуга или самопознания.

Метод исследования, объем выборки и точные параметры опроса ВЦИОМ в опубликованном материале не уточнил.

