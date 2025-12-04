АТОР: Калининград вошёл в топ-5 подорожавших авианаправлений на Новый год

Авиабилеты в Калининградскую область на 1 января 2026 года подорожали в среднем на 85% . Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Калининград лидирует по среднему подорожанию из-за огромного скачка на маршруте из Екатеринбурга (+112%). Сочи демонстрирует взрывной рост стоимости билетов из Москвы (+222%), что сильно поднимает средний показатель. Минеральные Воды — из Казани (+249%), но за счет более сдержанного роста из других городов общий средний показатель немного ниже», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что резкий рост цен зафиксирован и на маршруте Москва-Калининград (+76%). При этом стоимость билетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург на 1 января снизились на 35% и 18% соответственно.

Минимальная стоимость билетов из Москвы в Калининград на 1 января 2026 года (замеры произведены 2 декабря 2025 года) составляет 12 082 руб. без багажа и 14 344 руб. с багажом (авиакомпания Nordwind). Минимальная стоимость билетов из Калининграда в Москву на 1 января — 4 485 руб. без багажа и 5 535 руб. с багажом («Уральские авиалинии»).

«Казалось бы, после окончания праздников должно наступить долгожданное облегчение. Но нет. Медианный рост стоимости авиабилетов по минимальному тарифу на 12 января (первый рабочий день месяца) составляет +21,9% без учета провоза багажа и +19,1% — с учетом», — отмечают в сообщении. В среднем билеты из Калининграда 12 января будут дороже, чем в аналогичную дату в декабре текущего года, на 53%.