В Калининградской области приостановлен учебный процесс в 406 классах 69 школ

В Калининградской области приостановлен учебный процесс в 406 классах 69 школ

С целью ограничения распространения острых респираторных инфекций и гриппа в Калининградской области временно приостановили учебный процесс в 406 классах 69 школ. Учебный процесс в двух школах Озёрского и Багратионовского районов временно приостановлен полностью. Закрыты 23 группы в 13 детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На минувшей неделе на территории региона было зарегистрировано 9032 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень суммарной заболеваемости на 10 тысяч населения составил 87,4, что на 50,9% выше по сравнению с предыдущей неделей. Диагноз лабораторно установлен 324 заболевшим.

Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Среди негриппозных вирусов по-прежнему преобладают риновирусы.

Зарегистрировано 88 случаев заболевания COVID‑19. В недельной динамике сохраняется тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, зарегистрировано 152 случая.

В медицинских и социальных организациях введён масочный режим для персонала. Руководителям медицинских, социальных, образовательных учреждений поручено усилить контроль за соблюдением «утренних фильтров», увеличить кратность уборки и проветривания помещений, дезинфекцию проводить с использованием препаратов с вирулицидной активностью.

