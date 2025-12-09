В Калининграде суд взыскал компенсацию с курящих в своей квартире жильцов

В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного жильцам многоквартирного дома курящими соседями. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Ленинградский районный суд обратились двое жителей одного из домов на Еловой аллее. Они указали, что этажом ниже под их квартирой проживают мать и сын, которые курят в своем жилом помещении. При этом табачный дым ежедневно попадает в квартиру истцов. Между тем у одного из них диагностированы заболевания сердца и легких, и женщина начинает задыхаться, когда чувствует запах сигарет. Истцам приходится выходить на улицу, вызывать скорую.

Ответчики в судебном заседании пояснили, что в своей квартире они имеют право курить. Суд на это указал, что, пользуясь жилым помещением, необходимо соблюдать права соседей, а также требования закона, в том числе экологические.

Также суд изучил заключение специалиста, согласно которому табачный дым проникает из квартиры ответчиков в квартиру истцов, делая воздух там небезопасным. Произведенные замеры выявили в квартире превышение норматива концентрации оксида углерода и формальдегида.

Решением суда с каждого из ответчиков взыскана компенсация морального вреда по 10 000 рублей — в пользу каждого из истцов. Решение не вступило в законную силу. Ответчик подал апелляционную жалобу на него в Калининградский областной суд.