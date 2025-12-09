В Калининграде суд взыскал компенсацию с курящих в своей квартире жильцов

Все новости по теме: Антитабачная кампания
В Калининграде суд взыскал компенсацию с курящих в своей квартире жильцов

В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного жильцам многоквартирного дома курящими соседями. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Ленинградский районный суд обратились двое жителей одного из домов на Еловой аллее. Они указали, что этажом ниже под их квартирой проживают мать и сын, которые курят в своем жилом помещении. При этом табачный дым ежедневно попадает в квартиру истцов. Между тем у одного из них диагностированы заболевания сердца и легких, и женщина начинает задыхаться, когда чувствует запах сигарет. Истцам приходится выходить на улицу, вызывать скорую.

Ответчики в судебном заседании пояснили, что в своей квартире они имеют право курить. Суд на это указал, что, пользуясь жилым помещением, необходимо соблюдать права соседей, а также требования закона, в том числе экологические.

Также суд изучил заключение специалиста, согласно которому табачный дым проникает из квартиры ответчиков в квартиру истцов, делая воздух там небезопасным. Произведенные замеры выявили в квартире превышение норматива концентрации оксида углерода и формальдегида.

Решением суда с каждого из ответчиков взыскана компенсация морального вреда по 10 000 рублей — в пользу каждого из истцов. Решение не вступило в законную силу. Ответчик подал апелляционную жалобу на него в Калининградский областной суд.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter