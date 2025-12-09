Минтуризма: возведение велодорожки в районе древнего могильника приостановлено

Подрядчик строительства велодорожки «От косы до косы» приостановил работы в районе объектов археологического наследия в Зеленоградском районе. Рассматривается вопрос разработки соответствующего раздела проектной документации. Об этом со ссылкой на министерство по культуре и туризму региона сообщает пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда».



По данным министерства, подрядная организация (компания депутата Горсовета Калининграда Сергея Григоенко ДСП — прим. «Нового Калининграда») ведет строительство второй очереди велодорожки вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы «в соответствии с проектной документацией на объект, получившей положительное заключение государственной экспертизы».

«Строительство в районе указанных объектов археологического наследия ведётся вдоль существующей грунтовой дороги. Как пояснили в министерстве, один из указанных объектов археологического наследия был принят на государственную охрану уже во время проведения государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта, второй — после получения положительного заключения. Поэтому раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проектной документации на строительство велодорожки не был предусмотрен», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве заверили, что подрядчик, ведущий строительство велодорожки, приостановил работы в районе объектов археологического наследия. Рассматривается вопрос разработки соответствующего раздела проектной документации.

Напомним, ранее подрядчик от комментариев отказался.

О том, что в Калининградской области строительство велодорожки «От косы до косы» ведется на территории грунтовых могильников, включенных в список объектов археологического наследия, «Новому Калининграду» в начале ноября рассказали археологи, знакомые с ситуацией. Памятники относятся к периоду начала I тыс. н.э. (эпоха римских влияний) и вплоть до XIII в. Как утверждают исследователи, один из объектов велодорожка проходит по краю, по двум другим проложена прямо по территории объектов археологического наследия. При этом на всех памятниках были зафиксированы следы работы и движения спецтехники.

Микрорегион, на котором ведется строительство велодорожки, исследовался археологами начиная с XIX в. и широко известен в научных публикациях полями погребений Гребитен.