Власти: строительство Северного обхода идёт опережающими темпами (фото)

Строительство Северного обхода Калининграда идёт опережающими темпами. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры во вторник, 9 декабря.

Речь идёт о двух этапах строительства Северного обхода — участке трассы от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы и транспортной развязке на нём.

«На участке дороги от Советского проспекта до проспекта Победы строят транспортные развязки в разных уровнях, путепроводы, а также подземные и надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость составит 4,4 километра, техническая готовность в настоящее время около 26%. Срок завершения работ — 2027 год. Транспортную развязку в районе проспекта Победы построят к концу 2026 года. Её протяженность 1,5 километра, техническая готовность — 55%», — сообщили в мининфраструктуры, добавив, что после завершения работ должно снизиться число «заторовых ситуаций».

Как сообщал ранее министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов, строительство Северного обхода Калининграда идёт в круглосуточном режиме. Благодаря опережающему финансированию власти рассчитывают завершить работы до конца 2027 года.

