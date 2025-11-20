Госдума приняла закон о бесплатном профобразовании для не сдавших ГИА

Госдума на пленарном заседании 19 ноября во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому девятиклассники, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по профессиям рабочих и должностям служащих. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечали авторы законопроекта, ситуации, «когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации», нередки. «В связи с этим предлагается предусмотреть для указанных лиц возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего», — добавляют депутаты.

Список профессий, которые смогут получить не сдавшие ГИА девятиклассники, будут составлять региональные органы власти под кадровые потребности местных предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ и главу ведомства Сергея Кравцова.

«Принятые изменения в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ расширяют возможности получения девятиклассниками профессии. Ребята смогут развить практические компетенции параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена. Важно, что список профессий будут составлять региональные органы власти — под кадровые потребности местных предприятий. Это значит, что выпускники приобретут не только реальные навыки, но и получат возможность гарантированного трудоустройства», — приводятся в сообщении слова Кравцова.

При этом в период прохождения курса профессионального обучения учащийся продолжает осваивать программу основного общего образования в установленном действующим законодательством порядке.

Документ вступит в силу 1 января 2026 года.

