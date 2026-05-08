Жилой дом 1912 года на ул. Литейной в Калининграде признали ОКН

Власти Калининградской области включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ жилой дом 1912 года на ул. Литейной, 6, 8 в Калининграде в качестве объекта культурного наследия муниципального значения. Соответствующий приказ региональной службы госохраны ОКН размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Памятник называют примером жилого дома начала XX века, одним из сохранившихся зданий исторической застройки района Ратсхоф. Здание возводили в 1906 –1914 гг. в стиле сельского дома. Оно сохранилось с незначительными изменениями архитектурного облика, что «определяет его высокий градостроительный статус».

«Объемно-планировочное решение памятника представлено прямоугольным в плане одноэтажным объемом с мансардным этажом и подвалом. Входы в здание выполнены на северном и южном фасадах. Крыша мансардная, с полувальмами на торцевых фасадах и на мансарде в центре восточного фасада. На западном фасаде выполнена выносная конструкция протяженной четырехоконной мансарды», — следует из документа.

Для объекта также утвердили границы территории и режим использования. Так, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение их объемно-пространственных характеристик. Кроме того, запрещено проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работ, «за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

По данным портала «prussia39», дом получил статус выявленного объекта культурного наследия в марте 2011 года.