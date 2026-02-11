Власти отказались переводить под крематорий землю в Багратионовском районе

Правительство Калининградской области отказалось переводить под крематорий земельный участок площадью 7,2 га в пос. Линейное Багратионовского района. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

С ходатайством о переводе участка с кадастровым номером 39:01:051704:262 из категории земель сельхозназначения в земли иного специального назначения выступило ООО «Руна», которое планировало разместить на этой территории похоронный комплекс, включающий крематорий и здание судебно-медицинской экспертизы. Губернатор распорядился в переводе земель отказать. Причины в распоряжении не называются.

Напомним, правительство Калининградской области выносило проект постановления о переводе участка на публичное обсуждение в октябре 2025 года. Прокут был связан с ходатайством ООО «Руна» из Долгопрудного Московской области, учредителем которого является Владимир Жуков.

Ранее о планах по строительству крематория в Багратионовском округе сообщал в июне 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов. Глава региона пояснял, что «муниципальные власти пока ведут переговоры с потенциальным инвестором».

В ноябре 2023 сообщалось, что власти Багратионовска приостановили переговоры с инвестором по строительству комплекса.

В сентябре 2024 года проект комплекса получил положительное заключение экспертизы на строительство, заказчиком выступало ООО «Руна».

Напомним, первый в регионе стационарный крематорий был введен в эксплуатацию в поселке Аистово Гурьевского округа, рядом с Сазоновским городским кладбищем.
