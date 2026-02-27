Автор проекта «Город для людей»: Калининград по удобству входит в десятку

Калининград входит в первую десятку по удобству городов России, поскольку он компактный, в нём «более-менее человеческий масштаб застройки». Такое мнение высказал автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман во время лекции о трамвае. Онлайн-встреча с известным российским урбанистом прошла в среду в Доме китобоя, ее организовали сообщества общественников «Культурная индустриализация» и «Ратсхоф город-сад».

«Знаете, я вообще не люблю всякие рейтинги, — отметил Гершман, отвечая на вопрос о том, на какое место он поставил бы Калининград в рейтинге городов. — Ну, мне кажется, Калиниград точно входит в десятку по России. Здесь, конечно, большой плюс — это компактность и более-менее человеческий масштаб самой застройки. Многое в городе, конечно, хотелось бы исправить и сделать ещё лучше, но потенциал огромен. И с точки зрения городской электрички, и с точки зрения реанимации трамвая. Но надо будет постараться».

По словам Гершмана, «как ни странно, это задача самих жителей». «Потому что чиновники приходят и уходят, депутаты, губернаторы тоже появляются, потом исчезают, а жители остаются. И здесь как раз важно говорить, что хотим в городе мы — хороший общественный транспорт, чтоб был не хуже, чем в Польше, Германии, Праге и где-либо ещё. И тогда я думаю, что всё получится», — сказал урбанист.