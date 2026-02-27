Автор проекта «Город для людей»: Калининград по удобству входит в десятку

Автор проекта «Город для людей»: Калининград по удобству входит в десятку
Фото: Кира Малиновская
Все новости по теме: Калининградский трамвай

Калининград входит в первую десятку по удобству городов России, поскольку он компактный, в нём «более-менее человеческий масштаб застройки». Такое мнение высказал автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман во время лекции о трамвае. Онлайн-встреча с известным российским урбанистом прошла в среду в Доме китобоя, ее организовали сообщества общественников «Культурная индустриализация» и «Ратсхоф город-сад».

«Знаете, я вообще не люблю всякие рейтинги, — отметил Гершман, отвечая на вопрос о том, на какое место он поставил бы Калининград в рейтинге городов. — Ну, мне кажется, Калиниград точно входит в десятку по России. Здесь, конечно, большой плюс — это компактность и более-менее человеческий масштаб самой застройки. Многое в городе, конечно, хотелось бы исправить и сделать ещё лучше, но потенциал огромен. И с точки зрения городской электрички, и с точки зрения реанимации трамвая. Но надо будет постараться».

По словам Гершмана, «как ни странно, это задача самих жителей». «Потому что чиновники приходят и уходят, депутаты, губернаторы тоже появляются, потом исчезают, а жители остаются. И здесь как раз важно говорить, что хотим в городе мы — хороший общественный транспорт, чтоб был не хуже, чем в Польше, Германии, Праге и где-либо ещё. И тогда я думаю, что всё получится», — сказал урбанист.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter