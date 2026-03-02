В Калининграде ветерану ВОВ Петру Пустовойтенко исполнилось 102 года

В понедельник, 2 марта, житель Калининграда, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Наумович Пустовойтенко отмечает своё 102-летие. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В июне 1942 года Пётр Пустовойтенко добровольцем ушёл на фронт. Его направили в Петропавловское авиационное училище, затем перевели в Омское военно-пехотное училище, где он получил специальность миномётчика. В феврале 1943 года пополнил ряды действующей армии. Участвовал в подготовке сражений на Курской дуге, был ранен. После лечения служил наводчиком орудия в артиллерийском полку.

Пётр Наумович принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, а также в боях за Оршу.

После войны и окончания военной академии служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах. Позже работал преподавателем на военной кафедре Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства, долгие годы преподавал основы военной науки студентам и школьникам.

Среди наград ветерана — орден Красной Звезды, ордена Великой Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу», «За освобождение Белоруссии» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».