Переменная облачность, без осадков: погода в Калининградской области 5 марта

Днём в четверг, 5 марта, в Калининградской области переменная обласность, осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +8°C. Атмосферное давление — 767 мм, ветер западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +3°C, в областном центре +7°C, на востоке +5°C, осадки также не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг безоблачно. Температура утром будет на уровне +1,4°C, днём прогреется до +6,7°C, вечером опустится до —0,7°C. Влажность составит до 96%, давление прогнозируется на уровне 766 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью −2...+3°С, днём +2...+7°С. Видимость 4-7 км. На дорогах местами гололедица», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «переменная облачность, при прояснениях в Калининграде и области потеплеет до +6...+8°C, при облачности и у побережья +3...+6°C, без осадков. Вечером похолодает до 0...-2°C по области, местами возможны дымка, туман, гололедица. Ветер в течение суток западного и северо-западного направления, слабый/умеренный (2-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 767 до 769 мм.рт.ст».