В мэрии объяснили, зачем в Калининграде проводят рубку деревьев

В условиях города необходимо проводить вырубку деревьев. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Стояли вековые деревья — теперь кусты. И эта реновация по всей области», — отметил один из комментаторов, прикрепив фото деревьев на ул. Багратиона, в районе «Домика смотрителя».

«Следует учитывать, что городские насаждения подвергаются воздействию агрессивной среды — это приводит к более быстрому старению и заболеваемости деревьев. Поэтому обновление зелёного фонда является необходимой мерой», — следует из сообщения мэрии.

При этом, как подчеркнули горвласти, в Калининграде строго соблюдают принцип компенсационного озеленения. Каждое вырубленное дерево заменяется саженцем ценных пород возрастом от 12 лет.

В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных отмечал, что в области необходимо взять под контроль вопросы вырубки деревьев под строительство. «Знаете, как я отношусь к деревьям. Каждое дерево на счету. Нужны чёткие правила, чёткий контроль, чтобы лишних деревьев никто не вырубал. Это очень важно», — сказал глава региона.


