В Черняховске приступили к капремонту фасада дома из комплекса «Порт-Артур»

В Черняховске приступили к капитальному ремонту фасада дома № 13 на ул. Комсомольской, входящего в комплекс «Порт-Артур». Исторический облик объекта будут воссоздавать в соответствии с архивной фотографией. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области.

Дом за 120 лет утратил большую часть архитектурного оформления — сложные обрамления окон, декоративные панели, горизонтальные тяги вдоль всего фасада и балконы вместе с основаниями. Только первый этаж сохранил былую красоту.

Дворовой фасад объекта культурного наследия планируют привести к единообразию, в том числе за счёт расстекления лоджий.

«Пока фасад готовится к преображению, активно работаем на крыше. За три недели выполнили 45% работ. Демонтировали изношенные конструкции, очистили перекрытия, заменили стропила, монтируем новую обрешётку. Совсем скоро начнём класть керамику», — рассказали в ФКР.

Фото: ФКР КО

Напомним, что о начале капремонта многоквартирного дома стало известно в середине февраля 2026 года. Подрядчику поставлена задача соблюдать сроки и требования к качеству материалов, а также поддерживать контакт с жильцами.

