В Нестеровском округе выставили на торги здание бывшей школы

В Нестеровском муниципальном округе выставили на электронный аукцион нежилое здание школы вместе с земельным участком. Соответствующее извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».

Речь идет о здании, расположенном в поселке Дубовая Роща в переулке Школьном, 10. Общая площадь объекта составляет 1388,3 кв. м. Вместе со зданием продается земельный участок площадью 31 913 квадратных метров. Имущество находится в муниципальной собственности, продавцом выступает администрация Нестеровского округа.

Начальная цена лота установлена на уровне 12,94 млн руб. без учета НДС. Шаг аукциона составляет 129,4 тыс. руб., размер задатка — 1,29 млн руб.

Здание школы было введено в эксплуатацию до 1945 года. Оно кирпичное, двухэтажное, с одним подземным этажом. Согласно данным реестров, объект не имеет ограничений и обременений. Кадастровая стоимость недвижимости превышает 13 млн рублей.

Прием заявок на участие в торгах начался 10 марта и продлится до 6 апреля 2026 года. Проведение аукциона назначено на 10 апреля. Договор купли-продажи с победителем планируется заключить в электронной форме в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.