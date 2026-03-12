В Калининграде директора стройфирмы обвиняют в невыплате зарплаты

В Калининграде директора стройфирмы обвиняют в невыплате зарплаты

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной организации. 40-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал доследственной проверки, проведенной на основании постановления прокурора Центрального района Калининграда в порядке ст. 37 УПК РФ.

По данным следствия, гендиректор общества в 2025 году на протяжении двух месяцев не выплачивала зарплату инженеру по снабжению организации. При этом на счетах предприятия имелся достаточный объем денежные средств для погашения перед работником задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам. Однако обвиняемая предпочла направить деньги на текущую финансово-хозяйственную деятельность. По данным следствия, общая задолженность по заработной плате перед потерпевшим превысила 225 тыс. рублей.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемая не признала, однако следователями собрана убедительная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

