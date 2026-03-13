Аналитики выяснили, сколько россиян довольны своим уровнем дохода

Своим уровнем дохода довольны 23% россиян, 27% же совершенно не удовлетворены своим финансовым положением. Это следует из данных исследования «Работы.ру», которые приводит РИА Новости.

«Полностью довольны своим уровнем доходов 6% опрошенных, а скорее довольны 23% респондентов. Доля тех, кто оценивает ситуацию средне или затрудняется ответить, составляет 24%, в то время как скорее недовольны своим положением 26% участников исследования. Совершенно недовольны текущим финансовым состоянием 27% опрошенных», — говорится в сообщении.

В исследовании отмечают, что для повышения доходов 49% респондентов ищут более высокооплачиваемую работу, 39% подрабатывают или находятся в поиске дополнительных источников дохода. Также 24% повышают свою квалификацию, а 17% работают сверхурочно.

14% опрошенных предлагают свои услуги или товары, 10% занимаются инвестициями, а 6% придерживаются денежных примет. Еще 6% респондентов покупают лотерейные билеты.

Исследование провели в феврале 2026 года. Участие в нём приняли 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет.

