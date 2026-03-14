Солнечно и тепло: погода в Калининградской области 14 марта

Днём в субботу, 14 марта, в Калининградской области ожидается ясная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +18°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер южный, 6 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +14°C, на востоке области +19°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу безоблачно. Температура утром +6,6°C, днём +18,4°C, вечером +12,5°C. Влажность днем составит до 45%, вечером — 56%, давление — 752 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, в субботу на территории Калининградской области будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 8-13 м/с. Температура воздуха +14...+19°С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днем в Калининграде и области воздух прогреется до +16...+18°С, местами, особенно по югу региона, до +19°С, на побережье до +14...+17°С, ясно/малооблачно, без осадков. Ветер в течение суток преимущественно южный и юго-восточный, слабый/умеренный (3-8 м/с), днем в порывах до 9-14 м/с по области. Атмосферное давление 753-754 мм рт.ст.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

[x]
