В Калининграде на Летнем озере установили автоматы с кормом для птиц

На Летнем озере в Калининграде появились два вендинговых аппарата по продаже корма для водоплавающих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Право на установку автоматов предприниматель получил по итогам открытого конкурса. В мэрии пояснили, что проект направлен на то, чтобы посетители кормили птиц специализированным кормом, а не хлебом, который считается вредным для водоплавающих.

Согласно конкурсной документации, автоматы размещаются как нестационарные торговые объекты площадью 0,6 кв. м с прилегающей территорией 0,4 кв. м. Договор на их размещение заключен на три года — с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2028 года включительно.

Минимальный размер платы за право размещения автоматов на Летнем озере составлял 3,4 тыс. рублей за объект, по итогам конкурса итоговое ценовое предложение — 34,2 тыс. рублей за размещение каждого аппарата.

В администрации также сообщили, что предприниматель планирует установить аналогичные автоматы на Верхнем озере, а ещё один — на озере Поплавок. Ранее автоматы с кормом для птиц появились и на Нижнем озере. Власти готовы рассматривать предложения бизнеса о размещении такой техники и на других городских водоемах.