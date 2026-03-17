Калининградцев приглашают пройти бесплатное обследование в Центре здоровья

Фото: Минздрав Калининградской области
Все новости по теме: Медицина

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает принять участие в Дне открытых дверей Центра здоровья, который состоится 19 марта. Жители Калининграда и области в возрасте от 18 лет смогут пройти бесплатное обследование. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Целью обследования называет выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также оценки индивидуальных показателей здоровья и поведенческих факторов риска. Оно проводится бесплатно по полису ОМС.

В программу обследования входит:

  • опрос и анкетирование;

  • антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии и бёдер);

  • расчёт индекса массы тела;

  • биоимпедансный анализ состава тела (определение мышечной, жировой массы и минеральной части костной ткани);

  • динамометрия;

  • пульсоксиметрия (определение насыщения крови кислородом);

  • спирометрия (оценка жизненной ёмкости лёгких);

  • определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих.

Центр расположен на ул. Литовский вал, 64а. Режим работы: с 8:30 до 16:00 (обед с 13:00 до 13:30).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

