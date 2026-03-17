Калининградцев приглашают пройти бесплатное обследование в Центре здоровья

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает принять участие в Дне открытых дверей Центра здоровья, который состоится 19 марта. Жители Калининграда и области в возрасте от 18 лет смогут пройти бесплатное обследование. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Целью обследования называет выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также оценки индивидуальных показателей здоровья и поведенческих факторов риска. Оно проводится бесплатно по полису ОМС.

В программу обследования входит:

опрос и анкетирование;

антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии и бёдер);

расчёт индекса массы тела;

биоимпедансный анализ состава тела (определение мышечной, жировой массы и минеральной части костной ткани);

динамометрия;

пульсоксиметрия (определение насыщения крови кислородом);

спирометрия (оценка жизненной ёмкости лёгких);

определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих.

Центр расположен на ул. Литовский вал, 64а. Режим работы: с 8:30 до 16:00 (обед с 13:00 до 13:30).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.