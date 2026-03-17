Горвласти ищут подрядчика для ремонта участка тротуара у гостиницы «Калининград»

В Калининграде в 2026 году планируют отремонтировать участок тротуара у гостиницы «Калининград». В настоящее время ведется поиск подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подрядчик должен за 15,6 млн руб. привести в порядок пешеходную «связь» от гостиницы до дома № 63 на Ленинском проспекте. «Также там будет обособлена велодорожка, она пройдёт за остановочным павильоном, а перед „Меркурием“ соединится с велополосой на проезжей части проспекта», — добавили в мэрии. На работы отводится 175 дней.

Изображение: администрация Калининграда

Напомним, что на ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. 10 тротуаров из 45, стоящих в плане на 2025 год, будут доделывать в 2026-м.