В Городскую стоматологическую поликлинику поступил новый компьютерный томограф (фото)

В Калининграде в Городскую стоматологическую поликлинику поступил новый компьютерный томограф. Врачи уже проводят с его помощью исследования пациентам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Стоимость КТ-аппарата составила 8 млн рублей. Он прошел необходимое лицензирование и тестирование. Сотрудники поликлиники также прошли обучение по использованию компьютерного томографа, а также особенностям правильного чтения снимков.

Как сообщил главный врач поликлиники Юрий Шлегель, аппарат был установлен в предварительно отремонтированный за счет собственных средств медучреждения рентген-кабинет: «Новый компьютерный томограф требовал определенного способа установки и подключения, поэтому мы расширили пространство и выполнили в нем ремонт».

Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Одним из преимуществ аппарата является то, что изображение после обследования пациента передается сразу из рентген-кабинета в кабинет врача и хранится в базе данных, без необходимости записывать его на диски. Поэтому любой стоматолог поликлиники всегда может открыть исследование пациента по необходимости. Появление такого оборудования в поликлинике дает пациентам возможность получения полного 3D-исследования и «всего спектра» стоматологической диагностики в одной медорганизации.

«Раньше пациентов направляли в другие медучреждения, в том числе частные, для КТ-исследования. Теперь всю диагностику можно получить в одном месте, — написал в своем телеграм-канале губернатор Алексея Беспрозванных. — Также в январе начали ремонт филиала Городской стоматологической поликлиники на улице Лефорта. Сейчас подрядчик меняет коммуникации и электропроводку. Потом — отделочные работы. Отремонтируем за два года».

О том, что в стоматологическую поликлинику планируют закупить томограф, стало известно в апреле 2025 года. В марте 2025-го власти говорили, что в Калининградской области в государственных учреждениях здравоохранения установлено 8 аппаратов МРТ и 17 аппаратов КТ. На конец февраля 2025 года в нерабочем состоянии находились 4 аппарата МРТ и аппарат КТ в БСМП.