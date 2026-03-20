Малооблачно и слабый ветер: погода в Калининградской области 20 марта

Днём в пятницу, 20 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +9°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер северный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +6°C, на востоке области +11°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу безоблачно. Температура утром +3°C, днём +9°C, вечером +1°C. Влажность составит до 85%, давление — 764 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области до +8...+11℃, у побережья +4...+7℃, ясно/малооблачно. У побережья в течение дня не исключена дымка, туман — «одеваться стоит теплее». «Вечером похолодает до 0...-1℃, возможна дымка, туман. Ветер преимущественно северный, слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 764 до 766 мм рт.ст.», — рассказывают метеолюбители.
Самое читаемое:

