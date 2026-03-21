Минпросвещения: в школах появятся новые учебники по языкам республик России

В школах планируют работать с «целостными линейками» учебников родных и государственных языков республик России. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Работу над созданием пособий ведут специалисты Федерального института родных языков народов Российской Федерации в сотрудничестве с регионами и научно-образовательными организациями. «В 2026 году это направление остаётся приоритетным для подведомственного Минпросвещения РФ института. Учебники обеспечат методическое сопровождение федеральных рабочих программ», — отметили в министерстве.

По мнению Министра просвещения Сергея Кравцова, создание учебников «станет новым этапом для всей системы языкового образования». Работать с ними планируют с 1 по 11 класс.

В 2025 году по шести родным и четырём государственным языкам — коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому) — подготовлены рукописи 54 учебников и 13 методических пособий для учителей. В настоящее время институтом разрабатываются рукописи полной линейки учебников для уровня общего образования. В 2026 году запланированы экспертиза подготовленных учебников, их доработка, подготовка к выпуску и принятие решения о включении изданий в федеральный перечень учебников.