Президент Литвы: если не решать проблемы с демографией, литовская нация исчезнет

Если власти Литвы не начнут решать проблемы с демографией, то литовская нация перестанет существовать через 50-80 лет. Как сообщает «Sputnik Литва, об этом заявил президент республики Гитанас Науседа

«Я действительно не думаю, что мы вообще сможем решить эту проблему с помощью экономических мер, финансовых стимулов, но просто ничего не делать и полагаться исключительно на то, что, согласно социологическим опросам, значительная часть потенциальных родителей отвечает на вопрос „мы ни при каких условиях не хотим детей“ значит, что никакие меры вообще не сработают», — передают его слова литовские СМИ.

Литовский президент утверждает, что ему до сих пор сложно поверить в то, что однажды литовцы могут «исчезнуть просто по демографическим причинам». По его словам, в этих условиях политики, само общество и даже социальные сети обязаны делать все, чтобы предотвратить этот сценарий.

«Бездействием мы движемся по пути своего рода мирного самоуничтожения. Я использую очень строгий термин, но мне так кажется. Нация, как наш источник жизни, как все, что мы защищаем и ради чего живем, просто перестанет существовать через 50-80 лет, и это будет худшее, что может случиться с Литвой за последнее тысячелетие», — сказал Науседа.

Ранее экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заявил, что в Литве в 2025 году суммарный показатель рождаемости в Литве упал до рекордно низкой отметки — один ребенок на одну женщину, тогда как смены поколений этот показатель должен быть 2,1. По его словам, кризис с рождаемостью в Литве требует принятия экстренных мер по повышению рождаемости. Так, если ничего не делать, то литовцы рискуют исчезнуть как народ. Для решения проблемы экономист предлагает удвоить выплаты по уходу за ребенком.

По данным Государственного агентства данных, в 2025 году в Литве родилось 17 тысяч младенцев, что в три раза меньше, чем 30 лет назад, а умерло в два раза больше жителей республики.

В этих условиях литовские эксперты Государственного агентства данных также предупредили, что Литва к 2100 году может потерять около четверти своего населения: общество будет стареть, численность трудоспособного населения сократится, а демографическая пирамида будет все больше напоминать «урну».

Как отмечает агентство, в странах Балтии уже несколько десятилетий продолжается демографический кризис. Снижение численности населения связано с массовой эмиграцией.